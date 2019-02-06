موردون: تفاؤل بنمو الشركات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

عبّر الموردون المحليون والدوليون الذين يمارسون الأعمال التجاريّة في الإمارات عن تفاؤلهم بشأن نموّ شركاتهم في الإمارات ومختلف دول الخليج.

وقال مات طومسون مدير المشروع، في طرسوس إف أند إي، الشركة المنظمة للمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي الذي سيُقام من 26 إلى 28 فبراير في قاعات الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي: لا تزال المنطقة تُشكّل سوقًا مهمّة من حيث استقطاب العلامات التجارية التي تركز على التعليم.

وأضاف طومسون: يستخدم عدد متزايد من الشركات المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم كمنصة لتسويق المنتجات في سوق التعليم المربحة، حيث قصد المعرضَ زوارٌ من 92 دولة حول العالم.

يشكلّ المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي الطريقة الوحيدة للوصول إلى الجمهور المستهدف من بين الشراة في قطاع التعليم العالمي. وبالنسبة إلى شركة المزروعي للتجهيزات الطبية والكيميائية في الإمارات لا تزال سوق التعليم في الإمارات سوقاً جذابة، حيث تستكشف المدارس تقنيات جديدة لتعزيز أداء المدرسين وتحسين معايير الجودة الشاملة.