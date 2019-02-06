الشيخة فاطمة: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي «أم الإمارات» أمس في قصر البحر الوفد النسائي المشارك في ملتقى ريادة الأعمال والمهن الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي ونادي صاحبات الأعمال والمهن - أبوظبي - الإمارات بدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبالتعاون مع الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن وسيدات الأعمال العرب.

وأشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال الاستقبال بما تبذله الإمارات من جهود كبيرة لدعم المرأة وبخاصة في المجال الاقتصادي بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث قطعت الدولة شوطاً كبيراً وتحقق الإنجازات الدائمة في مجال تمكين المرأة واستشراف المستقبل ودعم البرامج والمبادرات الخاصة بالإبداع والابتكار في المجالات كافة.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً للمشاركات في الملتقى، كما تلقت الهدايا التذكارية من ضيفات الملتقى.

حضور

حضر الاستقبال الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وسمو الشيخة اليازية بنت زايد آل نهيان والشيخة عائشة بنت سهيل بن مبارك الكتبي، وسمو الشيخة شما بنت محمد بن زايد آل نهيان حرم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخة فاطمة بنت سحمي ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام ومريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي رئيسة نادي صاحبات الأعمال والمهن - أبوظبي- الإمارات.

كما حضرته الشيخة الدكتورة حصة الصباح رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب سفير المنطقة العربية للاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن والشيخة هند آل خليفة رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني والدكتورة أماني عصفور رئيس الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن «الدولي» والشيخة مريم آل خليفة عضو مجلس إدارة نادي صاحبات الأعمال والمهن البحريني عضو مجلس إدارة الطفل والأم في مملكة البحرين الشقيقة والشيخة مروة آل خليفة عضو مجلس إدارة مجلس إدارة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني وعدد من السيدات العاملات في مجال ريادة الأعمال والمهن من رئيسات وأعضاء مجالس إدارة ومنسقات وأمينات سر إضافة إلى بعض عضوات مجلس سيدات أعمال أبوظبي.

الملتقى

اطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال الاستقبال على سير أعمال ملتقى ريادة الأعمال الذي ينطلق اليوم في فندق أبراج الاتحاد في أبوظبي وتحضره أكثر من 120 من ممثلي الدول واتحادات صاحبات الأعمال والمهن وسيدات الأعمال.