24 % نمو إيرادات «البحري» خلال الربع الأخير من 2018

المصدر: دبي - البيان

سجلت شركة البحري، المتخصصة في ‏مجال النقل والخدمات اللوجستية، نمواً في الإيرادات بلغت نسبته 24%، عن ربع السنة المالية الأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2018. وكان إجمالي الإيرادات قد ارتفع ليصل إلى 1.78 مليار ريال في الفترة بين أكتوبر وديسمبر، وذلك مقارنة بـ 1.43 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وقال عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: «لعبت جهود الشركة الحثيثة لتعزيز قدراتها والخدمات اللوجستية التي تقدمها في ‏مجال النقل والارتقاء بأداء أعمالها الأساسية، دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج الإيجابية في عام 2018، والتي من خلالها أظهرت الشركة قوتها المتمثلة في متانة مركزها المالي ونشاطها الملحوظ وخططها التوسعية، ما يؤكد مستقبلها المشرق والمُستدام.

وبالمضي قدماً في استراتيجية نمو أعمال الشركة على المدى الطويل، فستستمر البحري في تدعيم أسطولها والاستثمار في التقنيات المبتكرة الجديدة، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه التزامها بالبحث عن استثمارات جديدة لتحقيق عوائد أعلى لجميع المساهمين».