تكريم المشاركين في بطاقة الشريك الاستراتيجي لمصانع الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كرمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة المشاركين في بطاقة الشريك الاستراتيجي لمصانع الإمارة، والتي تم من خلالها توفير خدمة مميزة لهم من خلال الدائرة وبعض الجهات الحكومية ومراكز الخدمة، وذلك عبر لقاء نظمته الدائرة بحضور سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس الدائرة وعدد من المسؤولين.

تكريم

وتم خلال الحفل تكريم العديد من المصانع أهمها «2 إكس إل» للمفروشات و«مصنع التراث للأخشاب والأثاث» وليدرز لصناعات الألمنيوم والزجاج، ومصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، ومصنع النورس الأبيض للوازم التصميم الداخلي، وشركة النمر العالمية للصناعات، وكونكت لتجميع لوحات التوزيع الكهربائية، وأصباغ همبل، ومصنع أمبي لصناعة الملابس الجاهزة.

وقال السويدي إن الدائرة حريصة على تقديم كل وسائل الدعم والتحفيز للقطاع الصناعي والشركات والمصانع في الإمارة، بما يسهم بفعالية في تطوير الأداء واستدامة القطاع الصناعي في الإمارة.

وأكد أن اقتصادية الشارقة تعمل على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال تعزيز نمو قطاعات الصناعة والإنتاج بالإمارة، وذلك عبر تقديم مزيد من الدعم والخدمات لتلك القطاعات التي تشهد نمواً مطرداً، للعمل بكل جهد حتى تتبوأ الإمارة مكانة متميزةً محلياً وعالمياً وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للمستثمرين.

عوامل قوة

ولفت إلى أن بطاقة الشريك الاستراتيجي تساهم في رفد اقتصاد الشارقة بمزيد من عوامل القوة والحيوية، حيث أصبحت الشركات والمصانع العاملة في الإمارة نموذجاً يحتذى به في الجودة والإبداع، حيث تمكنت من الاستحواذ على رضا العملاء في السوق المحلية والأسواق الخارجية رغم المنافسة الشديدة.