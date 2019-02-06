مذكرة تفاهم بين مجالس سيدات الأعمال في الإمارات وكازاخستان

المصدر: دبي ــ بشار باغ

وقع مجلس سيدات أعمال الإمارات أمس مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات أعمال كازاخستان بهدف تعزيز فرص الاستثمار المشتركة. وتنص المذكرة التي تم توقيعها خلال ملتقى سيدات الأعمال الإمارات ++ كازاخستان الذي عقد أمس في دبي، على تعزيز الروابط التجارية والصناعية والعلاقات بين الإمارات وكازاخستان وتقديم الدعم اللازم في هذا الإطار.

وانطلق الملتقى أمس في دبي بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وغولشارا عبديخاليقوفا سكرتير الدولة لجمهورية كازاخستان وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة.

وأشار ابن سالم إلى وجود نحو 90 اتفاقية تعاون مشترك تشمل معظم الأنشطة والفعاليات بين البلدين، فضلاً عن وجود أكثر من 300 شركة مشتركة في مجالات الصناعات البتروكيماوية والتعدين والزراعة والأمن والصناعات الغذائية.

ولفت إلى أن التبادل التجاري وصل عام 2017 إلى ما يقارب 2.5 مليار درهم، فيما بلغ حجم استثمارات الدولة في كازاخستان حوالي مليار درهم. وفتحت هذه الاتفاقيات خلال الـ15 سنة الماضية أبواباً واسعة للتعاون المشترك ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية وعززت روابط الصداقة.

وأشارت فريدة العوضي رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات إلى وجود أكثر من 25 ألف سيدة أعمال في الإمارات يمتلكن ما يقارب 50 ألف رخصة تجارية، وأكدت المساهمة الفعالة التي تقدمها سيدات الأعمال الإماراتيات في مسيرة التنمية المستدامة في ظل البيئة الاستثمارية المشجعة التي هيأتها الدولة.