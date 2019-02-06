31.3 ألف اشتراك جديد بخدمات الاتصالات في نوفمبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» إلى نحو 23 مليوناً و3 آلاف اشتراك بنهاية نوفمبر بزيادة على أساس شهري 0.14% أو ما يعادل 31.32 ألف اشتراك مقارنة بنحو 22 مليون و971 ألف اشتراك بنهاية أكتوبر، بحسب بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وارتفعت اشتراكات الهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات بنحو 108آلاف و85 اشتراكاً، حيث زادت من 19 مليوناً و259 ألف اشتراك في نهاية أكتوبر إلى 19 مليوناً و368 ألف اشتراك بنهاية نوفمبر، وبلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 218.8 خطاً لكل 100 نسمة.