492 مليون درهم أرباح «أرامكس» في 2018

المصدر: دبي- البيان

أظهرت النتائج المالية لشركة أرامكس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 8% لتصل إلى 5,08 مليارات درهم، مقارنة مع 4,72 مليارات في 2017. كما نمت الأرباح الصافية بنسبة 13% إلى 492.6 مليون درهم مقارنة مع 435.4 مليوناً في الفترة نفسها من العام 2017.

وعند استثناء الخسارة غير المكررة التي نتجت عن تخارج أرامكس عن حصتها في المشروع المشترك «أرامكس جلوبال سولوشينز»، تكون الأرباح الصافية للشركة قد ارتفعت بنسبة 24% إلى 538.3 مليون درهم مقارنة مع العام 2017.

ويعزى نمو الأرباح الصافية إلى تحسُّن كفاءة العمليات بفضل المبادرات العديدة التي نفّذتها الشركة، مما أسهم في تقليل النفقات العامة لتبلغ نسبتها المئوية من إجمالي الأرباح 75.5% خلال العام 2018، مقارنة مع 78.4% في العام 2017.

وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى الاستفادة بشكل مستقل من الازدهار المستمر لقطاع التجارة الإلكترونية عالمياً، أعلنت أرامكس خلال الربع الرابع من العام 2018 عن بيع كامل حصتها البالغة 60% في مشروعها المشترك «أرامكس جلوبال سولوشينز» لصالح هيئة البريد الأسترالية، ونتج عن هذه الصفقة خسارة غير مكررة لأرامكس بقيمة 46 مليون درهم.

والأداء المالي لأرامكس في المستقبل لن يتأثر بتخارجها عن هذا المشروع المشترك، إذ كان يتم احتساب نتائج هذا المشروع على أساس حقوق الملكية فقط، وكانت مساهمته في صافي الدخل محدودة جداً.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: النتائج المالية القوية لـ2018 تجعل العام الماضي من أفضل السنوات على صعيد الربحية في تاريخ أرامكس لغاية الآن.

وتعكس نتائجنا المالية لعام 2018 النجاح المتواصل لجهودنا في مجال التحّول الرقمي، والنمو القوي لجميع قطاعات أعمالنا، لا سيّما خدمات النقل السريع الدولي التي استفادت من الازدهار المستمر الذي تشهده أنشطة التجارة الإلكترونية عالمياً.

وخلال العام 2018، واصلنا الاستثمار في تعزيز كفاءة وفاعلية عملياتنا في كافة الأسواق والمناطق التي نتواجد فيها، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة. وقادت هذه الجهود في نهاية المطاف إلى تعزيز إيراداتنا وأرباحنا الصافية بالتوازي مع الارتقاء بتجربة العملاء ومستوى الخدمات على حد سواء.

وقال إياد كمال، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أرامكس: كان العام 2018 عاماً استثنائياً بالنسبة لأرامكس، حيث حصدنا خلاله ثمار استراتيجيتنا الجديدة التي قادت إلى تحسين كفاءة عملياتنا وتجربة عملائنا بشكل عام.

وقمنا بتعزيز مستوى خدماتنا وتطوير قدراتنا في مجال خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية وخدمات التسليم في اليوم التالي ضمن معظم الأسواق الرئيسية التي نتواجد فيها، فضلاً عن مواصلة جهودنا لجعل جميع مراحل عملية الشحن والتوصيل رقمية بالكامل.

وسنواصل خلال 2019 التركيز على تحسين عملياتنا عبر تطبيق أساليب وإجراءات تشغيلية جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى خدماتنا ضمن جميع قطاعات أعمالنا الرئيسية.

الربع الرابع

نمت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع 2018 بنسبة 8% لتصل إلى 1,42 مليار درهم مقارنة مع 1,32 مليار في الفترة نفسها من العام 2017. وتراجعت الأرباح الصافية في الربع الرابع بنسبة 7% إلى 154 مليونا مقارنة مع 165 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2017.

وعند استثناء الخسارة غير المكررة بقيمة 46 مليون درهم نتيجة تخارج أرامكس عن حصتها في المشروع المشترك «أرامكس جلوبال سولوشينز» خلال الربع الرابع 2018، تكون الأرباح الصافية للشركة قد ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 199.7 مليون درهم.