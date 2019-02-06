5 % نمو صافي دخل «إنفستكورب» النصفي إلى 58 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلن إنفستكورب للاستثمارات البديلة، أمس، نتائجه للنصف الأول من السنة المالية 2019 (المنتهي في 31 ديسمبر 2018)، حيث حقق نمواً في صافي الدخل بنسبة 5% ليصل إلى 58 مليون دولار مقارنة مع 55 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (النصف الأول من السنة المالية 2018).

وسجّل الربح المخفض للسهم العادي في النصف الأول من السنة المالية 2019 ارتفاعاً بنسبة 6% ليبلغ 0.74 دولار مقارنة مع 0.70 دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2018. ويعزى أداء إنفستكورب المتزن إلى تركيز الشركة المستمر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي: «تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول قدرة إنفستكورب على المحافظة على أداء إيجابي وسط التحديات المستمرة في الأسواق العالمية. ويرجع ذلك بالمقام الأول إلى جهودنا المتواصلة للتوسع عالمياً، وتعزيز نمو المشاركات المؤسساتية في عملياتنا الاستثمارية، وتقديم المزيد من المنتجات لقاعدة عملائنا المتنامية.

واستطعنا خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 تحقيق العديد من الإنجازات بما في ذلك أول استثمار في قطاع الشركات الخاصة في الصين، وأول صفقة استثمار في أسهم شركة خاصة يتم جمع الأموال اللازمة لها بالكامل في الولايات المتحدة. وبعد نهاية فترة النصف الأول، نجحنا في تدشين عملياتنا في الهند بالاستحواذ على وحدتي شركات الملكية الخاصة وإدارة الاستثمارات العقارية.

وسنواصل دعم استراتيجية التنويع مدعومين بميزانيتنا القوية». وأضاف: سنواصل التركيز على تحقيق أهدافنا للنمو لزيادة حجم أصولنا المدارة إلى 50 مليار دولار في السنوات المقبلة، بالتوازي مع اتباع نهج حذر في إدارة ميزانيتنا العمومية وسيولتنا، لا سيما أننا نتمتع بكل الإمكانات التي تؤهلنا للاستمرار في تعزيز قيمة استثمارات مساهمينا وعملائنا وتقديم فرص استثمار جديدة ومجزية لهم.