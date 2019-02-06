«كابسات» يعود بحلّة جديدة في دورته الـ 25 الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

يعود المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات»، الحدث المتخصص في مجال البث والأقمار الصناعية والإعلام الرقمي وصناعة الترفيه المرئي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في نسخته الـ 25 بحلّة جديدة تهدف إلى جعل عملية صناعة المحتوى والإنتاج ومرحلة ما بعد إنتاج بثّ الأقمار الصناعية وخدمات بثّ الفيديو والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام الرقمية ونظام الترفيه بأكمله، في الصدارة.

ويستقطب المعرض، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 12 إلى 14 مارس، نخبة من أفضل الخبراء والمبدعين، إلى جانب أبرز مزودي التكنولوجيا المعروفين، الذين سيكشفون عن أحدث عادات استهلاك المحتوى وجهود الرقمنة والجيل التالي من فرص تحقيق الإيرادات التي تشكلت من خلال الجمهور المعاصر.

ويشهد قطاع الترفيه والإعلام تطوراً سريعاً، إذ يدخل القطاع مرحلة تتميز بارتفاع سقف توقعات الجمهور وهي ظاهرة يطلق عليها المحللون اسم «كونفيرجنس 3.0». وسيشهد إجمالي إيرادات قطاع الترفيه والإعلام العالمي ارتفاعاً بنسبة 4.4% على مدى فترة السنوات الخمس المنتهية في عام 2022، ليصل إلى 2.4 تريليون دولار، مرتفعاً من 1.7 تريليون دولار في عام 2017.

وعلاوة على ذلك، ستواصل الإيرادات الرقمية، التي مثلت 50% من دخل الصناعة في عام 2018، مشاركتها بحصة أكبر من عائدات القطاع، بالتزامن مع استمرار تطور منظومة القطاع. وسيركز معرض «كابسات 2019» بحلّته الجديدة على الركائز الثلاث الأكثر ديناميكية، وهي إنشاء وإنتاج وتوزيع المحتوى.

ومن المقرر أن يضم الحدث، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، نخبة من ألمع العقول في القطاع لمناقشة ركيزة إنتاج المحتوى، بدءاً من المتخصصين في إنشاء المحتوى، مروراً بالناشرين والمستثمرين وانتهاءً بجميع المعنيين بهذا المجال، وذلك من خلال المشاركة في «سوق المحتوى»، وذلك لاستعراض أفضل ما لديهم.

وفي ظلّ الدور الذي تضطلع به التكنولوجيا في تحفيز أحدث الابتكارات بمجال الترفيه والإعلام، فإن ركيزة إنتاج المحتوى في «كابسات»، سوف تعزز معرفة الحاضرين بالتكنولوجيا والأدوات والمعدات التي ستنتج الجيل التالي من المحتوى، فمن الكاميرات والعدسات والإضاءة، إلى تكنولوجيا «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس، ستواصل التقنيات الجديدة والناشئة مثل الواقع المعزّز دورها في إعادة صياغة مستقبل هذه الصناعة.

وستعود الفعاليات الثابتة والمتنوعة الخاصة بـ «كابسات» هذا العام، حيث سيعقد مؤتمر المحتوى. وستشهد دورة هذا العام انطلاق النسخة الأولى لمعرض الألعاب الإلكترونية.