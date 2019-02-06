اتفاقية تعاون بين «الإمارات للتنمية» و«الفجيرة الوطني»

المصدر: دبي - البيان

وقع بنك الفجيرة الوطني اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لإطلاق برنامج ضمان للقروض بهدف مواجهة التحديات الأساسية التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إمكانيات تمويلها.

وكونه بنكاً شريكاً، سيجري بنك الفجيرة الوطني تدقيقاً أولياً في وضع العميل ويحلّل أهليّته لتلقّي قرض بالاستناد إلى معايير تقبّل المخاطر الموافق عليها مسبقاً مع مصرف الإمارات للتنمية وإعداد مقترح القرض الذي يقدم إلى مصرف الإمارات للتنمية الذي يوافق عليه. وما إن تتم الموافقة، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية ضمانة القروض المالية.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم محرّك النمو الاقتصادي كونها تشكّل أكثر من 86% من القوة العاملة في القطاع الخاص وتسهم في أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي الحالي في الدولة، والذي يتوقع أن يبلغ 70% بحلول عام 2021.

من هذا المنطلق، يعدّ برنامج ضمان القروض خطوة بالغة الأهمية ستسهم في إنعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم النمو والتوسّع من خلال الحدّ من المخاطر المالية التي يواجهها المقرضون. وقد ساهمنا في بنك الفجيرة الوطني بثبات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسنواصل العمل مع كافة المساهمين من أجل دعم المؤسسات في الإمارات».