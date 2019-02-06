«إشراق العقارية» تضيف 12 نشاطاً استثمارياً ضمن أعمالها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة إشراق العقارية إضافة 12 نشاطاً استثمارياً ضمن أعمال الشركة التي تزاولها داخل أو خارج الدولة.

ونوّهت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إلى أن نشاطها الحالي ينحصر في مشاريع تجارية ومشاريع عقارية، ومن المقرر تعديل النظام الحالي بعد موافقة الجمعية العمومية ليضم أنشطة أخرى.

ومن بين الأنشطة الجديدة الاستثمار في المشاريع التجارية والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والترفيهية والبنية التحتية والطاقة والخدمات الصحية والخدمات التعليمية والرياضية واستثمار أموال الشركة في الأوراق المالية.

في سياق متصل، أعلنت «إشراق» عن تأجيل عموميتها التي كان مقرراً عقدها أول من أمس، لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن تعقد الاثنين المقبل لبحث إضافة الأنشطة الجديدة وتعديل اسم الشركة.