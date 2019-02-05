وفاة عامل لدى «بي آند أو بورتس» في حادث بالصومال

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «بي آند أو بورتس» التابعة لموانئ دبي العالمية وفاة أحد العاملين لديها في ميناء «بوساسو» في بونتلاند الصومالية صباح أمس في حادثة نتج عنها أيضاً إصابة ثلاثة موظفين آخرين، جميعهم يتلقون العلاج الطبي اللازم.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تدوينات عبر «تويتر» أنه يتم حالياً التحقيق في ظروف الحادث من قبل كل من «بي آند أو بورتس» والسلطات المحلية.

حيث تتعاون الشركة بالكامل مع الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادثة. وقدمت الشركة بالغ العزاء لعائلة الموظف المتوفي وقالت إنها لن تقوم بأي تعليق إضافي إلى أن تتوضح الحقائق الكاملة المحيطة بالحادث

ونقلت وكالة رويترز عن يوسف محمد، حاكم منطقة باري، إن رجلين متنكرين في هيئة صيادين قتلا الموظف في سوق الأسماك عندما كان متجهاً إلى الميناء.

