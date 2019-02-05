«بلومبرغ»: ارتفاع صادرات الإمارات من النفط في يناير

المصدر: دبي - سيد صالح

ارتفعت صادرات الإمارات من النفط عبر الخليج العربي بنسبة بلغت نحو 220 ألف برميل يومياً في يناير الماضي، بالمقارنة مع ديسمبر 2018، بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء، من واقع رصدها لحركة ناقلات النفط على مدار الشهر الماضي. وأضافت «بلومبرغ» أن الصين استأثرت بنحو نصف هذه الزيادة في شحنات النفط الإماراتي خلال يناير.

ورصدت الوكالة أيضاً انخفاض صادرات السعودية من النفط في يناير إلى 6.91 ملايين برميل يومياً، ليكون هو أدنى حجم لصادراتها النفطية منذ يوليو 2017. وعزت الوكالة هذا الانخفاض إلى تراجع حجم شحنات النفط السعودي إلى الصين في يناير بنحو 350 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 26%.

وأفادت «بلومبرغ» بأن دول الخليج الخمس الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بعد انسحاب قطر من المنظمة في نهاية العام الماضي، ارتفع في مطلع يناير الماضي إلى 16.87 مليون برميل يومياً، بالمقارنة مع 16.41 مليون برميل يومياً في ديسمبر 2018.