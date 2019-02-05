213 مليار درهم مشاريع الإمارات في 2018

المصدر: دبي - البيان

شهدت المشاريع الاقتصادية والتنموية في الإمارات خلال عام 2018 انتعاشاً كبيراً، خاصة قطاعات النفط والغاز والطاقة والبناء والنقل، وذلك وفقاً لتقرير نشر في مجلة «ميد».

وأشار التقرير إلى أن ذلك يرجع إلى رغبة وجهود الإمارات في رفع الطاقة الإنتاجية، خصوصاً في قطاع النفط والغاز، وسط تأرجح أسعار النفط في عام 2018.

حيث أدت طفرة مشاريع النفط والغاز إلى ارتفاع إجمالي قيمة المشاريع في الإمارات إلى 58.2 مليار دولار (213.6 مليار درهم) في العام الماضي، بنمو 11% مقارنة بقيمة المشاريع المنجزة في عام 2017، ويعد ذلك رقماً قياسياً لم يتحقق خلال العقد الماضي. وبلغت قيمة مشاريع النفط والغاز في 2018 نحو 11.3 مليار دولار (41.5 مليار درهم)، مقابل 4.5 مليارات في 2017.