دبي الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في عدد الأبراج

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت دبي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا، والسادس عالمياً من حيث عدد الأبراج فيها.

وتملك دبي 325 برجاً شاهق الارتفاع، ما وضعها في الترتيب السادس قبل مدن شيكاغو وشانغهاي وتورتنتو وسنغافورة.

وحلت هونغ كونغ في المركز الأول (1391 برجاً)، ونيويورك في المركز الثاني (773 برجاً)، وطوكيو في الترتيب الثالث ( 515 برجاً)، ووهان الصينية في المركز الرابع (379 برجاً)، وشنتشن الصينية في الترتيب الخامس (352 برجاً). وتضم القائمة التي أعدتها مجلة «سيوورلد» 100 مدينة.

ودبي هي المدينة العربية الوحيدة التي تنافس في هذه القائمة، وهي المدينة العربية الأسرع نمواً في العالم، والتي تعتبر مركزاً عالمياً للسياحة والتجارة. كما تحتضن دبي أعلى ناطحة سحاب في العالم.