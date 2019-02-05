«كليفورد تشانس» تقدم خدمات الاستشارة لصفقة الاندماج

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت شركة «كليفورد تشانس» البريطانية لخدمات الاستشارات القانونية، أمس، عبر موقعها الشبكي أنها ستتولى تقديم الخدمات الاستشارية لبنك الاتحاد الوطني فيما يتعلق بصفقة الاندماج الثلاثي المحتملة بينه وبين بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال.

وأضافت «كليفورد تشانس» أن فريق الاندماج والاستحواذ المالي لديها يقوده شريكها في دبي، محمد الشقيري، الخبير المتخصص في هذا الشأن.

وتجري حالياً مفاوضات لإتمام الاندماج الثلاثي المحتمل، والذي سيتمخض حال الانتهاء منه عن كيان مصرفي سيكون بمثابة أكبر مؤسسة مالية في الإمارات وخامس أكبر مؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحجم أصول إجمالية يبلغ 420 مليار درهم «114 مليار دولار».