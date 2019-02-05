شراكة لـ«دبي للجودة» مع البنك المركزي العراقي

المصدر: دبي- البيان

أبرمت مجموعة دبي للجودة شراكة استراتيجية مع البنك المركزي العراقي، وذلك تتويجاً للتعاون المشترك بينهما، وتجسيداً لمساعي الطرفين لتطبيق ممارسات الجودة والابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب تطوير الأداء الإداري والمهني، بما يسهم في تحقيق استراتيجية البنك المركزي العراقي نحو التميّز المؤسسي، والارتقاء بمستوى الأداء المهني وترسيخ ثقافة الابتكار.

وتتضمن الشراكة التعاون وتبادل الخبرات في محاور رئيسة عدة، منها عقد برامج تدريبية معتمدة من قبل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، بجانب عقد المقارنات المعيارية مع المؤسسات الإماراتية، وتنظيم ورش عمل توعوية للعاملين لتطوير الأفكار وصياغة الرؤى والتصورات.

وخلال الحفل السنوي لمجموعة دبي للجودة، قام المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، بتكريم وفد البنك المركزي العراقي، وتسليم شهادة الشريك الاستثماري إلى صالح سلمان مدير عام الدائرة الإدارية في البنك المركزي العراقي، وذلك بحضور حسين رشك مدير قسم إدارة الجودة، والمديرين التنفيذيين والمسؤولين من أعضاء المجموعة.

وقال المهندس حسن عمر: «بفضل دعم وتوجهات القيادة الرشيدة بالدولة لتعزيز ثقافة الابتكار يعد انضمام البنك المركزي العراقي كشريك استثماري للمجموعة بادرة نوعية، كونها نتاجاً لمسيرتنا وسعينا الدؤوب نحو ترسيخ مفاهيم وممارسات الجودة والتميّز وثقافة الابتكار في المنطقة.

ومن خلال هذه الشراكة سنعمل جاهدين على وضع أسس التميّز في العمل الإداري بالبنك المركزي بالعراق، ونحن حريصون على الالتزام بالتميز المؤسسي وتطبيق معايير الجودة العالمية، التي من شأنها أن تعزز النمو المستدام على المدى البعيد للوصول إلى الريادة، وترسيخ مكانة الإمارات التنافسية كمركز عالمي للابتكار والجودة والتميز، من خلال عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية داخل الدولة وخارجها».

وأعرب مدير عام الدائرة الإدارية في المركزي العراقي، عن تطلعه إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة. وقال: «نحن سعداء بالانضمام إلى مجموعة دبي للجودة، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعد خطوة أساسية بالنسبة لنا نحو تطبيق سياسة الجودة والتميز والابتكار بشكل جدي، وحرصاً منا على تطبيق الجودة داخل البنك المركزي العراقي وفق أفضل الممارسات الدولية للارتقاء بأداء البنك، وضمان استمرارية النجاح، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، والاستفادة من تجارب التميز في الإمارات».