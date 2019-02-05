38 ملياراً صفقات الاندماج والاستحواذ في الإمارات 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ميرجر ماركت، عن ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بنسبة كبيرة في العام 2018 لتصل إلى 26.67 مليار دولار مقارنة مع 15.86 مليار دولار في العام 2017، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 68.7%.

ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ في قيمة الصفقات مدفوعاً بزيادة الصفقات في دولة الإمارات، والتي سجلت ارتفاعاً بأكثر من الضعف لتصل إلى 10.4 مليارات دولار (38.16 مليار درهم) في العام 2018، فضلاً عن الصفقات الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية ودول شمالي أفريقيا.

ولعبت شركة أدنوك الإماراتية دوراً محورياً من خلال إبرامها 7 عمليات تصفية على أصول الطاقة لديها بقيمة 6.2 مليارات دولار (22.7 مليار درهم). وشهدت المنطقة 15 صفقة جديدة ما رفع إجمالي الصفقات المبرمة إلى 148 صفقة في العام 2018 مقارنة مع 133 صفقة في العام 2017.

وسجل النصف الأول من العام 2018 ارتفاعاً كبيراً في إجمالي قيمة الصفقات المبرمة ليصل إلى 15.16 مليار دولار مقارنة مع 9.13 مليارات دولار في العام 2017، إضافة إلى زيادة معتدلة في عدد الصفقات من 71 صفقة إلى 87 صفقة.

وعلى العكس، شهد النصف الثاني من العام 2018 حركة أكثر هدوءاً حيث تم إبرام 61 صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.59 مليار دولار نتيجة للتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

الصفقات العابرة للحدود

سجلت الصفقات العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والتي بلغ مجموعها 77 صفقة بقيمة 14.21 مليار دولار، أعلى حجم لعمليات الاندماج والاستحواذ على مستوى العالم، وهي أعلى قيمة منذ الأزمة المالية العالمية.

وكانت عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية (12.54 مليار دولار) أعلى بكثير من العام 2017 (8.742 مليارات دولار) بالرغم من أن عدد الصفقات كان أقل.

وجاءت الزيادة في الصفقات المحلية مدفوعة بإبرام صفقتين كبيرتين في المملكة العربية السعودية: البنك السعودي البريطاني والبنك الأهلي الكويتي بقيمة 4.7 مليارات دولار، وهي ثاني أكبر صفقة يشهدها القطاع المالي منذ العام 2001؛ واستحواذ الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات على شركة الصحراء للبتروكيماويات في صفقة وصلت قيمتها إلى 2 مليار دولار.

انتعاش العمليات

وقالت إيلين غرين، محرر أبحاث أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ميرجر كارمت: «ارتفعت صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بشكل ملحوظ في العام 2018، وخاصة في النصف الأول بالرغم من تراجعها في النصف الثاني بسبب بعض العوامل الاقتصادية.

ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ في العام 2019 في ظل مؤشرات بإبرام بعض الصفقات المؤجلة.

ولا يزال قطاع الطاقة الأكثر سخونة بالرغم من سياسات التنويع بعيداً عن الطاقة والغاز الطبيعي والتوجه نحو استهداف قطاعات الطاقة المتجددة من قبل اللاعبين الكبار مثل أرامكو.

ومن المتوقع أن يستمر النمو في صفقات قطاع المستهلكين في ظل تأثير التغير الحاصل في أساليب الحياة المتبعة على العادات الشرائية.

وسنرى المزيد من صفقات البنية التحتية مع استمرار نمو وسائل النقل والتنمية المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بالرغم من تحذير بعض المصرفيين من تقلبات سوق العقارات».

جمع التمويلات

وعلى الرغم من المستويات العالمية غير المسبوقة لجمع التمويلات والقيم المرتفعة في أماكن أخرى، إلا أن استثمارات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ظلت منخفضة، ومع ذلك، ارتفعت قيمة صفقات الاستحواذ في عام 2018 (1.186 مليار دولار) بشكل كبير مقارنةً بالعام 2017 حيث تم تسجيل 12 صفقة فقط بقيمة 264 مليون دولار.

وانخفضت قيمة صفقات التخارج من الأسهم الخاصة إلى 1.2 مليار دولار من 2.32 مليار دولار، ولكن ظل عدد الصفقات ثابتاً عند 14.

إن تراجع أداء الأسهم الخاصة هو نتيجة سوق بيع الأسهم في أوروبا وأمريكا الشمالية، ما وفر للشركات الأجنبية الضخمة الفرص في أسواقهم المحلية. كما أثر الانهيار المفاجئ لشركة أبراج كابيتال التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي واحدة من أبرز شركات الأسهم الخاصة في المنطقة، aوالتي كانت تملك حصصاً في بعض الشركات منها شركة كريم للنقل، على الأداء الضعيف نسبياً.

شراكة استراتيجية

وتستضيف شركة ميرجر ماركت منتدى الاندماج والاستحواذ والأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، بشراكة استراتيجية مع شركة إرنست آند يونغ، وشركة بيكر ماكينزي، وشركة كليري غوتليب، وشركة إنترالينكس، وانستينكتف بارتنرز، بحضور مجموعة من المتخصصين في مجال الاندماج والاستحواذ والأسهم وأصحاب الشركات والبنوك الاستثمارية والمستشارين الماليين والمحامين والمتخصصين في خدمات المعاملات التجارية.

منتدى الاندماج

تستضيف شركة ميرجر ماركت منتدى الاندماج والاستحواذ والأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، وذلك في دبي بتاريخ 10 أبريل 2019.