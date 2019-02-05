سلطة دبي للخدمات المالية تعلق ترخيص «مورغان غاتسبي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن تعليق الترخيص الممنوح لشركة «مورغان غاتسبي ليمتد» لمدة عام، وذلك توافقاً مع هدفها المتمثل في حماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لأنشطة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وتم تعليق ترخيص الشركة المذكورة نتيجة مخاوف جدّية تتصل بكفاية مواردها البشرية والمالية، إلى جانب عدم التزامها بالمتطلبات التي تحددها القواعد المعمول بها من قبل السلطة، وفشل الشركة ذاتها في التعامل مع السلطة بطريقة شفافة وقائمة على أسس التعاون.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «سنقوم باتخاذ الإجراءات الفورية على نحو يضمن حماية مصالح عملائنا وتلك الخاصة بمركز دبي المالي العالمي، ولن نتردد في تعليق عمل أي شركة قد تفشل مراراً في الامتثال التام لمتطلباتنا التنظيمية، أو عدم التزامها بالتعامل معنا بطريقة واضحة وقائمة على أسس التعاون. إننا نبدي أعلى درجات الالتزام إزاء حماية مصالح المستثمرين، في الوقت الذي نحرص فيه على سمعة ونزاهة الخدمات المالية التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي».

يشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية قد سبق لها أن أوضحت هذه المخاوف رسمياً لشركة «مورغان غاتسبي ليمتد» في شهر أبريل من العام الماضي 2018، وعلى الرغم من ذلك، لم تقم الشركة بما يلزم من إجراءات، للتعامل مع هذه المخاوف. وقامت السلطة بتحديث سجلها العام لإظهار الإجراء المتخذ لتعليق ترخيص الشركة، كما نشرت إشعار القرار على موقعها الإلكتروني.