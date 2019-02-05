«تلغراف» تكتشف سحر «حتا»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصفت صحيفة «تلغراف» البريطانية منطقة «حتا» في دبي بأنها اكتشاف مدهش، مشيرة إلى أنها تصنع بطبيعتها الجبلية وموقعها على أطراف دبي تناقضاً جمالياً مع حداثة دبي وطابعها العصري المميَز.

ونشرت «تلغراف» تقريراً سياحياً أمس عن سحر الطبيعة في «حتا». وجاء التقرير بعنوان «مسارات الدراجات الهوائية الجبلية المدهش على أطراف دبي»، وذلك في إشارة إلى مضمار الدراجات الهوائية على جبال «حتا»، وتطرق إلى متعة ممارسة رياضة الدراجات على الطرق الجبلية في المنطقة. واستعرض التقرير كافة مظاهر الطبيعة الخلابة في «حتا»، ومنها الغابات الكثيفة بأشجارها ذات الظلال الوارفة، وذكر التقرير بأن التنزه في هذه الغابات يمنح إحساساً متفرداً بالمغامرة الحقيقية.

كما تحدث التقرير عن أشهر فندق في المنطقة، وهو فندق «حصن حتا»، والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1975، واستعرض أبرز وسائل الرفاهية التي يوفرها الفندق لنزلائه.