نجيب العلي: العمل بموقع «إكسبو 2020 دبي» يمضي حسب الجدول المحدد

المصدر: دبي- سيد صالح

أفاد نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، بأن سير العمل في موقع إكسبو 2020 دبي يجري وفقاً للجدول المحدد والخطة الاستراتيجية والتشغيلية الموضوعة سلفاً، وأنه من المنتظر الانتهاء من تنفيذ الأبنية الأساسية في الموقع بنهاية العام الجاري. وأضاف، إن الدول المشاركة تواصل العمل في الأجنحة الخاصة بها بصفة منتظمة.

وأجرى نجيب العلي مقابلة تلفزيونية، أمس، مع القسم العربي بشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، حيث أوضح في المقابلة أن عدد الدول التي أكدت مشاركتها في الحدث قد وصل إلى 190 دولة، موضحاً أن حجم الاستثمار في الموقع يصل إلى نحو 25 مليار درهم.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من مبلغ الــ 25 مليار درهم قد خصص بالفعل، وهو الجزء الخاص بالأعمال الإنشائية.

وتطرق العلي إلى مشروع الهيدروجين الأخضر، موضحاً أن الطاقة الخضراء والمستدامة ليس من أولويات إكسبو 2020 دبي فحسب، وإنما هي واحدة من أهم أولويات المنطقة ككل للعالم أجمع في الوقت الحالي، وهذا هو سبب اختيار إكسبو 2020 دبي للمشاركة في مشروع الهيدروجين الأخضر، مع الشريكين الرئيسيين في تنفيذه، وهما هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة «سيمنز» الألمانية ليكون بمثابة واحدة من المبادرات المفيدة لمجتمع الإمارات.