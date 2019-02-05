رئيس «جيت إيروايز» يضخ 2.5 مليار روبية لمساعدتها

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أمس نقلاً عن موقع «بزنس ستاندرد» الشبكي الهندي، أن ناريش جويال، رئيس شركة «جيت إيروايز» الهندية للطيران قد يضخ في الشركة مبلغ 2.5 مليار روبية لمساعدتها.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن هذا الاقتراح يأتي في سياق مفاوضات يخوضها جويال حالياً مع «الاتحاد للطيران»، الشريك في الناقلة الهندية، بشأن التوصل إلى قرار نهائي يتعلق بكيفية مساعدة الناقلة.

وأضافت أن الأحوال المالية للناقلة شهدت تحسناً خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بدأت في سداد مستحقات بعض موظفيها ووكلائها بصفة جزئية. وذكرت الوكالة أيضاً أن «جيت إيروايز» قد سددت في نهاية يناير الماضي 50% من رواتب طياريها ومهندسيها عن نوفمبر 2018.