للمرة الأولى في العالم.. دبي ترخّص فللاً عائمةً

المصدر: دبي-البيان

حصلت مجموعة كليندينست، مؤسسة مشروع ذا هارت أوف يوروب، على موافقة الجهات الحكومية في دبي لتسجيل أول مبنى عائم في العالم «فيلا». وسيصبح مشترو فيلل فلوتنج سي هورس، السباقين عالمياً لامتلاك المبنى العائم بحد ذاته ومحيط المياه الواقعة تحته.

وستعرف فيلل فلوتنج سي هورس فقط باسم «فيلات»، وسترتفع قيمة كل فيلا بشكل كبير نظراً لإضافة ملكية محيط المياه من خلال سند ملكية.

وبفضل ذلك وعند الاستكمال سيتسنى للمالكين التعامل مع الفيلل كأي عقار على اليابسة، وتتراوح قيمة البقعة الواقعة عليها عادةً من 20 - 50% من مجمل قيمة الملكية.ويتطلب الابتكار والخروج عن المألوف في مجال التطوير العقاري، وجود أنظمة جديدة والحصول على موافقات جديدة من الجهات المعنية، وذلك لضمان ورفع قيمة الملكية. وبالتالي فإن هذا التسجيل الجديد الذي قدمته حكومة دبي يمنحها أسبقية عالمية جديدة يجعل العيش فوق المياه واقعاً وليس مجرد حلم.

وانطلاقاً من رؤية حكومة دبي التي تسعى لاحتضان المفاهيم الجديدة في كافة القطاعات، سيصبح هذا النوع الجديد من العقارات مثالاً عالمياً تحتذي به العديد من المشاريع العقارية المستقبلية.

وقال جوزيف كليندينست مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة: «يعد المشروع سباقاً بطرح مفهوم المنزل الثاني في المنطقة وعلى مستوى العالم، حيث أتاح تسجيل فيلل فلوتنج سي هورس، وسيتمكن المشترون من الحصول على سند ملكية لقطعة خاصة بهم مع محيط من المياه. جاعلاً بذلك حلم العيش فوق المياه ممكناً للمرة الأولى في العالم».