سلطان بن طحنون يفتتح فرع اللولو الجديد في أم غافة

المصدر: دبي - البيان

افتتح الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفرع الجديد لمركز اللولو في أم غافة بمنطقة العين. حضر حفل الافتتاح الشيخ زايد بن سلطان بن طحنون آل نهيان، والشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، ومحمد سيف الشامسي، ويوسف علي رئيس ومدير عام مجموعة اللولو، وناصر المعمري مدير أوقاف العين، وعدد من الشخصيات، وجمع من المواطنين والمقيمين.

وبعد قص شريط الاحتفال، جال الشيخ سلطان بن طحنون وكبار الشخصيات على أقسام المركز، وأثنى على الجهود المبذولة في هذا الصرح التجاري الجديد في منطقة أم غافة.