«دبي للسياحة» تروّج معالم الإمارة في الهند

المصدر: دبي - البيان

شاركت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» في أعمال الدورة السادسة والعشرين لمعرض جنوب آسيا للسياحة والسفر، والذي أقيم في مدينة «نويدا» الهندية خلال شهر يناير الماضي، ويعد أضخم حدث متخصّص في قطاع السياحة والسفر في منطقة جنوب آسيا.

تأتي مشاركة «دبي للسياحة» في هذا المعرض المهم تأكيداً على التزامها المستمر تجاه هذا السوق الذي يعد أحد أهم أسواقها الرئيسية، وكذلك بداية لمشاركات ترويجية أخرى ستنظم في عدد من الأسواق الرئيسية خلال العام الجاري.

وقدّم المعرض منصّة مثالية لشركاء القطاع الأساسيين في دبي، الذين تبادلوا الآراء والخبرات واطّلعوا على الأفكار المستقبلية لهذا السوق، كما وفّر المعرض للشركاء فرص استكشاف الأعمال المتاحة، وإمكانية تأسيس شراكات وعلاقات عمل جديدة مع الشركات والوكلاء.

شارك في جناح «دبي للسياحة» مجموعة من الشركاء الأساسيين لقطاع السياحة، من بينهم مجموعة إعمار للضيافة، ولا بيرل، ووايت ليليز، وفندق أتلانتس النخلة، ودبي باركس آند ريزورتس، ومجموعة جميرا، وفندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، وبرج خليفة، وغيرهم.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تعتبر الجهود التسويقية والترويجية التي تقوم بها (دبي للسياحة) في الهند دليلاً على التزامها نحو هذا السوق المهم الذي يعتبر أحد أهم وأكبر أسواقنا الرئيسية، وتأتي مشاركتنا في المعرض تأكيداً على حرصنا لتوثيق العلاقات مع شركائنا، ولمعرفة تطلّعات وأذواق الزوّار من الهند، وكذلك اعتماد برامج استراتيجية تلبّي توجّهاتهم ومتطلّباتهم. كما نقوم دائماً بتطوير وتحسين مقوّماتنا وعروضنا للارتقاء بتجربة الزوّار.