«دناتا» تطلق نظاماً مبتكراً لإدارة الموارد في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «دناتا» نظاماً مبتكراً لإدارة الموارد في دبي، حيث يساهم النظام الجديد، الذي يتضمن منصة برمجيات رائدة وأدوات تحليلية متقدمة، في مساعدة الشركة على تطوير عملياتها وإدارة مواردها وموظفيها العاملين في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي في دبي ورلد سنترال، الذين يزيد عددهم على 20 ألفاً، بكفاءة أعلى.

ومن شأن تطبيق نظام «دناتا» الجديد لإدارة الموارد أيضاً أن يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين إنتاجية الموظفين ودعم الأداء، كما سيتيح للشركة إدخال مزيد من التقنيات المبتكرة إلى عملياتها مستقبلاً بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة وغيرها.

وقال ستيف ألين، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار: «يشكل الابتكار أساس كل ما نقوم به ويعد ركيزة لتقديم أفضل تجربة في دبي. وسيتيح لنا نظام إدارة الموارد الجديد تخطيط وإدارة عمليات المناولة الأرضية بصورة غير مسبوقة».

وأضاف ستيف ألين: «سوف يساهم النظام الجديد في تحسين كفاءة عملياتنا، ما سيعود بالفائدة على جميع شركاء دناتا، بمن فيهم عملاؤنا والموردون والموظفون».

من جهته، قال توماس شميدت، مدير أنظمة المطارات في إنفورم: «تعاونا خلال السنوات الـ20 الماضية مع دناتا ودعمنا نمو عملياتها الأرضية في مطار دبي الدولي، ونحن نفتخر بهذه الشراكة طويلة الأجل. وسوف نزود الشركة بأحدث التقنيات وندعم فريقاً من خبرائنا في دبي».