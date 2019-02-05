«فلاي دبي» تبدأ رحلاتها إلى كاليكوت الهندية

المصدر: دبي - البيان

بدأت «فلاي دبي» رحلاتها إلى مدينة كاليكوت في ولاية كيرلا الهندية، حيث هبطت رحلتها الافتتاحية في مطار كاليكوت الدولي في الأول من فبراير الجاري. وسوف تشغل الناقلة رحلاتها إلى كاليكوت بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً من مطار دبي الدولي إلى مطار كاليكوت الدولي، لترفع من أعداد رحلاتها إلى 30 رحلة أسبوعياً تخدم 8 محطات في الهند.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «باعتبارنا أول ناقلة من دبي تشغل رحلات مباشرة بين دبي وكاليكوت، فإننا نتوقع أن يتمتع الخط الجديد بإقبال كبير من المسافرين من الإمارات إلى المنطقة، كما أن المسافرين من كاليكوت يمكنهم الآن السفر إلى العديد من الوجهات الشعبية عبر شبكة فلاي دبي وشبكة طيران الإمارات التي تتيح لهم الوصول بسهولة إلى مزيد من المدن لزيارة الأهل والأصدقاء».

وقال سودير سريداران، نائب الرئيس للعمليات التجارية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وأفريقيا في فلاي دبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في كاليكوت بمناسبة انطلاق الرحلات: «مع انطلاق خدماتنا إلى كاليكوت، سيتمكن المسافرون من السفر إلى مئات الوجهات. خدمات فلاي دبي العالية على متن الطائرة ستوفر تجربة سفر استثنائية سواء لسفر الأعمال أو الترفيه».

من جانبه، قال سرينيفاسا راو مدير مطار كاليكوت الدولي: «نحن فخورون بانطلاق رحلات فلاي دبي، ونرحب بها في مطار كاليكوت الذي يعد بوابة لمنطقة مالابار. بالنيابة عن هيئة المطارات في الهند نتقدم بأفضل الأمنيات لها ونؤكد التزامنا بالتعاون التام معها لنجاح رحلاتها في كاليكوت، وأنا متأكد من أن فلاي دبي ستعمل على تعزيز الربط الجوي برحلات يومية قريباً».

حضر المؤتمر الصحفي محمد شاهد مدير عام إدارة الحركة الجوية في مطار كاليكوت الدولي. وستتوفر على متن الطائرة خدمات درجة رجال الأعمال التي تشمل أولوية إنجاز إجراءات السفر والمساحات الرحبة في المقاعد، كما أن المسافرين على الدرجة السياحية يمكنهم التمتع بالمقاعد المبتكرة التي توفر مساحات جيدة للأرجل لمزيد من الراحة.

ووفقاً لاحتياجاتهم يمكن للمسافرين الاختيار بين باقات السفر الأساسية والمرنة أو القيمة. وكانت فلاي دبي قد بدأت رحلاتها إلى الهند في 2010 برحلات إلى مدينة لوكنو. وسيسهم انطلاق الرحلات الجديدة في نمو وتوسيع شبكة فلاي دبي داخل الهند.