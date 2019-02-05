«ديار» تطلق عروضاً على وحدات «ميدتاون» و«مون روز»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «ديار للتطوير»، شركة التطوير والخدمات العقارية في دبي، باقة من العروض تشمل الوحدات السكنية في مشروعي «ميدتاون» و«مون روز» .

وتشمل باقة العروض التي ستمتد خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير مجموعة محدودة من الوحدات في المشروعين بأسعار مميزة، كما تشمل الباقة سداد رسوم دائرة أراضي دبي لتسجيل الوحدات التي تقدر بنسبة 4% من قيمة الوحدة، إضافة إلى توفير خطط دفع ميسرة تمتد لخمس سنوات بعد تسليم الوحدات.

وقال ناصر عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المبيعات في شركة «ديار للتطوير»: «تعد بداية العام الجديد فرصة للتفكير بالاستثمار في القطاع العقاري أو شراء منزل للعائلة، ومن هنا يأتي إطلاق العروض تشجيعاً من ديار لاتخاذ هذه الخطوة وامتلاك وحدات سكنية سواءً للمعيشة أو الاستثمار في اثنين من أبرز المشاريع بدبي، وسيتمكن المستثمرون من استلام وحداتهم بعد إتمام 10% من ثمن الوحدة».