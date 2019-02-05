غرفة دبي تنظم ورشة عمل عن نجاح حق الامتياز

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها، مؤخراً، ورشة عمل حول المقاربات والاتجاهات العملية لحق الامتياز «الفرانشايز»، وذلك ضمن جهودها لدعم قطاع الأعمال، ومساعدة القطاع الخاص على حماية وضمان أعمالهم، وتعريفه بأفضل الممارسات في بيئة الأعمال.

حضر ورشة العمل التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع «جورجنسون للمحاماة (بي أل أل سي)» و«هدى بركات للاستشارات القانونية»؛ مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون وممارسو المهنة القانونية، ومستثمرون وأخصائيو عقود ومديرون، وأصحاب شركات وأعمال.

وأدار الورشة التدريبية المحامي بول جورجنسون والمحامية هدى بركات، حيث استعرضا طريقة إعداد اتفاقيات الامتياز الناجحة، وصياغة بنود تحمي مصالح الأطراف المعنية، وتراعي التوازن في العلاقة.

وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، إن الامتياز هو أحد أهم نماذج الأعمال في المنظومة الاقتصادية، باعتباره مفهوماً ناجحاً لممارسة الأعمال، يفيد جميع الأطراف المعنية، ويساهم في خفض التكاليف وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى كونه أحد أبرز الحلول لرواد الأعمال الراغبين بدخول سوق العمل، معتبرةً أن الامتياز أداة من أدوات تنمية الاقتصاد واستقطاب الخبرات الأجنبية.

وأشارت إلى أن الورشة التدريبية توفر فرصة مثالية لإطلاع القطاع الخاص على كيفية صياغة اتفاقيات الامتياز الناجحة، حيث تغطي كافة العناصر والبنود الأساسية في اتفاقيات الامتياز بشكل يعزز من وعي الأطراف بحقوقهم وواجباتهم.

وقالت هدى بركات: «في حين تبرز أهمية النظر في مسائل الأعمال عند الرغبة بالدخول في اتفاقية امتياز، فإنه من المهم كذلك الأخذ بالاعتبار التشريعات المحلية لتفادي تعقيدات قانونية غير ضرورية. ونهدف من خلال الورشة إلى تسليط الضوء على القوانين في دولة الإمارات ذات العلاقة بهذا الموضوع».

وأوضح بول جورجنسون، «أن الامتياز يعدُّ فرصة كبيرة للمهتمين للعمل مع علامة تجارية معروفة وفق خبراتهم مع المستهلك المحلي. أما بالنسبة للعديد من الشركات صاحبة الامتياز التجاري، فإن هذا المفهوم يمكن أن يساعد هذه الشركات على توسيع انتشار علامتهم التجارية دون تكاليف أولية.

ونهدف من خلال هذه الورشة إلى تزويد الأطراف المعنية بأبحاث أولية قيّمة، وتوفير نصائح وتوصيات حول التفاوض على البنود لتفادي الأخطاء الشائعة، وضمان وجود اتفاقية ناجحة للامتياز».

وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل، التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال، والقوانين التي تنظم بيئة الأعمال.