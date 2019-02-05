مليارا درهم لإنشاء مدينة تجارة إلكترونية

المصدر: دبي - البيان، رويترز

أعلنت «دبي الجنوب» أنها تستهدف إنفاق ملياري درهم لبناء مدينة تجارة إلكترونية حرة تتيح للشركات الأجنبية الملكية الكاملة. وقالت الشركة إن منطقة التجارة الحرة الجديدة «إيزي دبي» التي ستقام على مساحة 920 ألف متر مربع، تستهدف جذب الاستثمارات في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وقطاعات أخرى، متوقعة أن يبدأ البناء العام الجاري.

وتتخذ «سوق.كوم»، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في المنطقة من دبي مقراً. وتضم الإمارة أيضا «نون.كوم»، موقع الشراء عبر الإنترنت الذي أقامه رجل الأعمال محمد العبار.

وقال محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، إن الشركة تخطط لاستثمار ملياري درهم على مدى أربع سنوات في المنطقة، لكن الإطار الزمني للإنفاق سيتوقف على الطلب.

وأضاف أن الأموال التي تخطط دبي الجنوب لجمعها، ستُنفق على البنية التحتية والمكاتب والمخازن. ويضم المركز 6 مناطق متخصصة بمساحات قابلة للتأجير لشركات التجارة الإلكترونية والشركات المماثلة التي تسعى لإنشاء مراكز نقل المنتجات إلى الوجهة النهائية ومراكز تغليف المنتجات والإصلاح والإرجاع ومباني الأعمال المشتركة ومباني المقرات الإقليمية.