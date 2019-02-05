عجمان والفجيرة تبحثان دعم المشاريع الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

أكد خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كونها تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز وترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار، كما أكد جهود الغرفة لإبراز الدور الحيوي والفعال، الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد الفجيرة، وتشجيع رواد الأعمال المواطنين على ممارسة الأعمال التجارية والخدمية، ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوفير البيئة المناسبة لمشاريعهم، وبما يعزز دورهم في دعم خطط ورؤية الإمارات 2021.

جاء ذلك خلال استقبال الغرفة وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة عجمان أمس، حيث بحث الجانبان سبل التعاون وإمكانية عقد شراكة، بما يسهم في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الجاسم حرص الغرفة على التعاون مع الدائرة الاقتصادية في حكومة عجمان في كل ما من شأنه النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار ما توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات من اهتمام لهذا القطاع وتوفير الدعم له، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام تُرجم بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للقانون الاتحادي رقم (2 ) لسنة 2014 والخاص بالمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.