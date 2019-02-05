«حرة عجمان» تستشرف الابتكار في بيئة العمل الرقمية

المصدر: عجمان - البيان

تنظم منطقة عجمان الحرة في شهر الإمارات للابتكار منتدى تحت عنوان «بيئة العمل الرقمية» وذلك ضمن مشاركتها بشهر الإمارات للابتكار. تقام الفعالية يوم 10 فبراير الجاري في مرسى عجمان وستكون مفتوحة للجمهور، حيث يلتقي المشاركون ممن يمثلون عدداً من المؤسسات العالمية الرائدة في التقنية كـ«مايكروسوفت»، إضافة لمشاركة عدد من رواد الأعمال من الإمارات ممن يمتلكون رؤية محددة للابتكار ومن ثم عملوا على بلورتها لتكون فكرة والانطلاق نحو عالم الأعمال.

كما تشارك شركة Salesforce، وهي مؤسسة أمريكية يقع مقرها الرئيس في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وتأتي في صدارة الشركات العاملة بالولاية خلال 2018، حيث تبيع الشركة حلولاً وتطبيقات متكاملة بهدف خدمة العملاء، وأتمتة التسويق، وعمل التحليلات، وتطوير التطبيقات.

وسيقوم مارك ماسويل بتقديم الكلمة التي تركز على ممارسات الشركة في مجال خدمة العملاء. وتشمل القائمة وكالة Takeleap وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا ويقع مقرها في دبي، حيث تساعد الشركات في الارتقاء بخدمة العملاء، وسيقوم محمد سلمان يوسف المدير التنفيذي للشركة، بإلقاء الكلمة حول تقنيات المستقبل.

ولمواطني الدولة نصيب كبير في قائمة المؤسسات المشاركة وذلك بمشاركة «محطة المستقبليين».