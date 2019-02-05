«ذا بلاي برانورز كلوب» ينطلق في دبي لدعم روّاد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت سيدتا الأعمال الدكتورة سارة المدني والسيدة زينة عكاوي، نادي «ذا بلاي برانورز كلوب» في دبي ليكون بمثابة مركز تسريع أعمال متخصّص لرواد الأعمال ومالكي الشركات والمسؤولين التنفيذيين.

وقد تم تسجيل العلامة التجارية في كل من دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية ولندن، ومن شأنها تزويد رواد الأعمال والمتخصصين في مجال الأعمال والشركات بمزيج قوي من العلاقات والفعاليات والندوات ومنصات التواصل وتعزيز العلاقات، فضلاً عن الموارد التي يحتاجونها لتسريع وتيرة نجاحهم على الصعيد المهني.

وقالت زينة عكاوي، الشريك المؤسس لنادي «ذا بلاي برانورز كلوب»: «سيضم النادي أعضاء من الإمارات وروسيا والصين وآسيا والدول العربية والغربية، ما سيفتح المجال واسعاً أمام توفير مزيد من الفرص بين رواد الأعمال من شتى أنحاء العالم. ومن شأن هذه المنصة توفير أنشطة مذهلة مع علامات وشركات متعددة الجنسيات».

من جانبها، قالت الدكتورة سارة المدني، الشريك المؤسس لنادي «ذا بلاي برانورز كلوب»: «جاء تأسيس نادي «ذا بلاي برانورز كلوب» لتلبية حاجة ضرورية وحقيقية تتمثل في التواصل وتشبيك العلاقات، واكتساب المعارف المعززة للمسيرة المهنية بين رواد الأعمال والمسؤولين التنفيذيين».