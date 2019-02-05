خبراء يستعرضون مستقبل إنترنت الأشياء في مؤتمر بدبي

المصدر: دبي - البيان

يشارك خبراء بارزون بالقطاع الرقمي في مؤتمر «إنترنت الأشياء الشرق الأوسط 2019» في نسخته السادسة بدبي في الفترة من 20 و21 فبراير الجاري، حيث يعرض المتحدثون رؤيتهم حول مستقبل إنترنت الأشياء.

كما يعرض المشاركون دراسات حالة حول إنترنت الأشياء من مدينة لاس فيجاس الأمريكية ومعرض إكسبو 2020 ونادي أرسنال لكرة القدم وشركة كريم ومشروع سيليكون بارك. ويستعرص المشاركون إمكانيات إنترنت الأشياء ودوره في تحويل مستقبل المنطقة وتشكيله. وقد صُمِمَ جدول الأعمال لاستكمال المبادرات الجارية بالفعل ودعمها.

ويركّز المؤتمر الضوء على المواضيع التجارية للتحول الرقمي الحاصل عبر الصناعات، ونماذج الأعمال المتغيرة، وإطلاق خدمات جديدة، ويسلط الضوء على اللاعبين الجدد في الصناعة.