«الغيث القابضة» تعلن عن ذراع جديدة في قطاع الضيافة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الغيث القابضة عن ذراع جديدة لها في قطاع الضيافة تحت تحت إدارة شركة تو سيزنز لإدارة الفنادق، إذ تمثل علامة «سيزنز» التجارية فنادق فاخرة وتضمن للضيوف إقامة راقية وخدمات ممتازة وأجواء مميزة.

وقال فريدي فريد، المدير الإداري لشركة تو سيزنز لإدارة الفنادق، إن إنشاء العلامة التجارية الخاصة بنا التي حققت نمواً على الصعيد الوطني، وتطوير عقاراتنا الحالية، من شأنه بالتأكيد أن يعزز تجربة تفاعل ضيوفنا من خلال تقديم خدمات شخصية ومعايير بجودة عالية لعملائنا.

وسوف يصبح فندق وشقق جلوريا سابقاً في دبي الفندق الأول في السلسلة بالإمارات، وهناك قطعتا أرض قيد الإنشاء في دبي بمشروع يتضمن 188 غرفة فندقية عصرية و256 شقة سيتم افتتاحها في 2021.

ووضعت شركة الغيث القابضة خطة توسعية طموحة للسنوات الخمس المقبلة، مع التزام قوي بوجهات جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدن عالمية كبيرة، حيث تخطط لفتح اثنين من فنادق سيزنز ريزورت. وتتسم سلسلة الفنادق بالتزامها القوي تجاه الوجهات التي تستقر بها، وتستثمر في مشاريع طويلة الأجل تشمل المجتمع المحلي من خلال سياسات الاستدامة.

وقال د. غيث بن هامل الغيث القبيسي، رئيس مجلس إدارة فنادق تو سيزنز: «تشهد فنادق وشقق تو سيزنز توسعاً بوتيرة قوية وتطمح إلى إبراز كيانها في المستقبل. ونحن نتخذ نهجاً منظماً يعزز بشكل متجانس وجودنا في الأسواق الاستراتيجية ويستهدف الوجهات ذات فرص النجاح العالية. وتجسد وتعكس فنادقنا التوجهات المتنامية والمتغيرة نحو تخصيص منتجات قطاع الفنادق والضيافة التي من شأنها أن تلبي احتياجات المسافرين».