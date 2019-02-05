نمو عدد المسافرين الإماراتيين إلى أيرلندا

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «دناتا للسفريات» في تقريرها السنوي عن زيادة في عدد المسافرين الإماراتيين إلى أيرلندا بنسبة 63.5%، منذ الإعلان عن إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة السفر إلى أيرلندا مطلع العام 2018، وذلك مع زيادة بنسبة 9% في أعداد المسافرين بشكل فردي، ونمو سنوي في إجمالي عدد ليالي الإقامة ومتوسط إيرادات الحجز.

وقال أنطونيو فيلينو، نائب رئيس قسم المبيعات بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في «دناتا للسفريات» في الإمارات: «تعد أيرلندا وجهة محببة للمسافرين الإماراتيين، بفضل ما تمتلكه من طبيعة، وجوانب ثقافية غنية شبيهة بالإمارات، كما توفر أيرلندا ملاذاً على مدار السنة لسياحة العائلات، حيث إن 59% من المسافرين هم من الأزواج».

بدوره، قال نيال جيبونز، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأيرلندية: «حقق قرار إعفاء مواطني دول المجلس التعاون الخليجي من تأشيرة السفر إلى أيرلندا الكثير من الأصداء الإيجابية، ويسرّنا الترحيب بالمزيد من الزوار في بلدنا كل عام، وتعد هذه الخطوة في غاية الأهمية بالنسبة للعلاقات الإماراتية - الأيرلندية، حيث يسعدنا أن يستطيع المزيد من الناس رؤية أبرز ملامح أيرلندا، ليتمكّنوا من زيارة المواقع الطبيعية المتنوعة».