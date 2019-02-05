«إنفستكورب» يوقّع اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية في «كامبيو هيلثكير سيستمز»

المصدر: دبي - البيان

أعلن إنفستكورب، أمس، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «كامبيو هيلثكير سيستمز» من صندوق «فاليدو بارتنرز 2 إيه بي» ومجموعة من مالكي الأقلية، على أن يحتفظ مؤسسو «كامبيو» ومديروها بحصة في الشركة. ويخضع إتمام هذه الصفقة للحصول على الموافقات التنظيمية الاعتيادية.

وكامبيو شركة متخصصة في سوق «السجلات الطبية الإلكترونية»، حيث توفر حلولاً برمجية خاصة بمجالات العناية المركزة والأولية والاجتماعية وحتى الرعاية المصممة وفق احتياجات المرضى. وشهدت الشركة، التي يتجاوز عدد مستخدمي حلولها البرمجية 150 ألف مستخدم، نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، ويتركز عملاؤها في كل من السويد، والدنمارك، والمملكة المتحدة.

ويقع المقر الرئيس لشركة كامبيو في العاصمة السويدية ستوكهولم، ويعمل لديها نحو 600 موظف، أغلبهم متفرغون لأنشطة البحث والتطوير وصيانة البرمجيات.

وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى إنفستكورب: «تتمتع شركة «كامبيو هيلثكير سيستمز» بإمكانات نمو كبيرة بوصفها لاعباً بارزاً في عدة دول أوروبية، حيث تقدم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء في هذه السوق المتنامية. ونحن على ثقة بأن هذه الصفقة ستضيف قيمةً كبيرةً إلى محفظتنا ».