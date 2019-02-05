812 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 812 مليون درهم، حيث تم تسجيل 229 مبايعة بقيمة 428 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 151 مليون درهم، و209 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 277 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة أم الشيف، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم، وتلتها منطقة أم الشيف بتسجيل مبايعتين بقيمة 30 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 384 مليون درهم منها 16 رهن أراضٍ بقيمة 262 مليون درهم، و21 رهن فلل وشقق بقيمة 122 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 122 مليون درهم ورهن في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 104 ملايين.