معرض التوظيف بالشارقة يستقطب 50 جهة حكومية وخاصة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز إكسبو الشارقة عن مشاركة 50 مؤسسة حكومية وخاصة في «المعرض الوطني للتوظيف 2019» الذي تقام فعالياته خلال الفترة 6 - 8 فبراير الجاري، تحت مظلة المركز بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويُوفر المعرض في دورته الحادية والعشرين، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المئات من فرص العمل الواعدة، وخاصة في المؤسسات المصرفية والمالية التي تُعد الأكثر توظيفاً للخريجين من أبناء الدولة مقارنة بمؤسسات القطاع الخاص الأخرى.

وتتيح مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة المشاركة في المعرض، باقة مُتنوعة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز مؤهلات الخريجين الإماراتيين، ودعم فرص حصولهم على وظائف مناسبة، ومساعدتهم على تحديد واختيار العمل الذي يتلاءم مع مهاراتهم وميولهم وضمان نموهم الوظيفي.

وقال جمال الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن المعرض يعد من أكبر الفعاليات دعماً للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات من أجل توطين الوظائف حيث يلقي الضوء على المبادرات المتعددة والإنجازات التي حققتها الجهات الرسمية المسؤولة عن إعداد الخريجين من أبناء الدولة للحصول على وظائف في القطاع الخاص.

وأعلن جمال الجسمي أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية من خلال شراكته الاستراتيجية مع المعرض الوطني للتوظيف، يساهم بشكل محوري في تأهيل العنصر البشري وبناء الكفاءات التنافسية ما يساعد وبشكل فعال على بناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة، حيث يطلق المعهد خلال مشاركته في المعرض، برنامجاً تدريبياً مجانياً للمواطنين خاصاً باجتياز «آيلتس» والذي يعد من أهم المهارات الأساسية للراغبين في العمل بالقطاع المصرفي لكون طبيعة العمل تستدعي الإلمام باللغة الإنجليزية.

من جانبه، قال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن المعرض الوطني للتوظيف أسهم على مدى العقدين الماضيين في توفير آلاف الفرص الوظيفية والتدريبية للشباب الخريجين في مؤسسات القطاعين العام والخاص على مستوى الدولة، مؤكداً أن أهمية المعرض في ازدياد متواصل سواء للمؤسسات الحكومية والخاصة أو للباحثين عن عمل.

في سياق متصل، أنهت دائرة الموارد البشرية بالشارقة استعداداتها لإطلاق منصتها الحكومية في المعرض، وستضم الدائرة 10 جهات وهيئات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة المشاركة في المعرض. كما ستستقبل الدائرة طلبات الباحثين عن عمل من خلال توفير خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني بالدائرة.