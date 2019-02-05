بنك دبي التجاري يعلن أسماء فائزين في حملات ترويجية

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري، عن أسماء الفائزين في حملاته الترويجية «اربح تذكرتين إلى أوروبا أسبوعياً» و«اربح ضعف راتبك» وحملة الحساب الجاري، وبرنامج «سمارت كيدز» للتوفير، في حفل أقيم مؤخراً في مقره الرئيسي في دبي.

وقد حصل أربعة فائزين محظوظين على فرصة السفر إلى أوروبا كجزء من حملة «اربح تذكرتين إلى أوروبا أسبوعياً»، بينما فاز ثلاثة آخرين بمبالغ نقدية تعادل ضعف راتبهم من خلال حملة «اربح ضعف راتبك»، كما حصل ستة فائزين على قسائم سفر كجزء من حملة الحساب الجاري الترويجية، في حين حصل ثلاثة فائزين على قسط الرسوم المدرسية الشهرية من خلال برنامج «سمارت كيدز» للتوفير.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، مهنئاً الفائزين: «نحن سعداء لتقديم هذه الجوائز للفائزين المحظوظين. ونتطلع دائماً إلى إضافة قيمة مميزة على معاملاتنا المصرفية، وتعزيز تجربة عملائنا المصرفية، وبناء علاقات طويلة الأمد معهم».

وأضاف: «لقد لاقت حملاتنا الترويجية نجاحاً كبيراً، ونحن نعمل باستمرار على تعزيز منتجاتنا وامتيازاتها لتلبية احتياجات عملائنا، وإضافة قيمة مميزة إلى نمط حياتهم، بالإضافة إلى مكافأة عملائنا على استخدام منتجاتنا المصرفية».