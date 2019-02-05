«أبوظبي للتحكيم التجاري» يختتم أول برامج تأهيل المحكمين

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم «مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري» أعمال المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2019 بعنوان «اتفاق التحكيم وضوابط صياغته» والذي ينظمه بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتأهيل المشارك بالقيد كمحكم معتمد بجدول محكمي مركز التحكيم الخليجي وحمل البطاقة الرسمية الخاصة بذلك.

يتكون البرنامج من ست مراحل، حيث تنعقد المرحلة الثانية بتاريخ 10 فبراير 2019 بعنوان: «إجراءات إدارة دعوى التحكيم» والتي تركز على بدء إجراءات التحكيم والإجراءات السابقة على دعوى التحكيم، من إعداد وصياغة طلب التحكيم وتقديمه والرد عليه والدعوى المتقابلة، مروراً بتشكيل هيئة التحكيم، والفرق بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، ثم تداول الدعوى أمام هيئة المحكمين، والقواعد العامة والتدابير الوقتية، ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، وعوارض خصومة التحكيم من انقطاع الخصومة ووقف الخصومة.

جدير بالذكر أن البرنامج يساهم في تأهيل الكوادر الوطنية بدول الخليج العربية للعمل في مجال التحكيم، ورفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم، تحت إشراف علمي من الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي للمركز.