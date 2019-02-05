«إيمرسون» تُغلق صفقة الاستحواذ على شركة تابعة لـ «جنرال إلكتريك»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «إيمرسون» لتكنولوجيا الأتمتة والبرمجيات، إتمام عملية شراء شركة «إنتليجنت بلاتفورمز» التابعة لـ «جنرال إلكتريك». وستتمكّن إيمرسون عبر هذه الصفقة من توسيع قدراتها في مجال التحكم الآلي والتطبيقات المنفصلة.

وسُتشكل «إنتليجنت بلاتفورمز» بمحفظتها المتطورة من الأجهزة وآليات التحكم المرتبطة بالبيئة السحابية والمخصصة لجعل المصانع أكثر ذكاءً، داعماً قوياً لمنظومة «بلانت ويب» الرقمية التابعة لشركة «إيمرسون»، وستزيد عملية الاستحواذ على «إنتليجنت بلاتفورمز» من فرص «إيمرسون» للنمو عبر الصناعات القائمة على نوع عملية التصنيع والأسواق الهجينة المستهدفة مثل المعادن والتعدين، وعلوم الحياة، والأغذية، والمشروبات، والتغليف. وتتخذ «إنتليجنت بلاتفورمز» من شارلوتسفيل في ولاية فيرجينيا مقراً لها، وبلغت مبيعاتها في العام الماضي 210 ملايين دولار.