شركة التوريد والخدمات الفنية تعزز الابتكار في سلاسل التبريد

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت شركة التوريد والخدمات الفنية المتخصصة في توريد وتصنيع مواد وأنظمة البناء في الشرق الأوسط، العضو في «مجموعة هاروال» والتي تتخذ من الإمارات مقراً رئيساً لها، عن الزخم القوي الذي تشهده أحدث تقنياتها المبتكرة والموجهة لقطاع سلاسل التبريد، لدورها المحوري في تلبية الطلب المتنامي إقليمياً على حلول معززة لكفاءة الطاقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وأعلى المعايير البيئية.

وقال ميرو دونابيديان، مدير عام مخازن التبريد والشاحنات المبردة في «شركة التوريد والخدمات الفنية»: تنتج الشركة حالياً 1,5 مليون متر مربع سنوياً من الألواح المعزولة لمخازن التخزين الباردة لتلبية طلباتها السنوية البالغ عددها 1800 شاحنة صغيرة وشاحنات مبردة. ونمضي قدماً اليوم في مساعينا الرامية إلى الاستثمار في المبادرات الخضراء.

وتمتلك شركتنا حصة سوقية تبلغ 40% فيما يتعلق بمخازن التبريد و35% فيما يتعلق بالشاحنات المبردة، في الوقت الذي نعمل فيه على تطوير منتجات العزل المبتكرة ذات الصلة بالتخزين البارد وأنظمة تبريد المركبات.

وتكلّلت الجهود الحثيثة والقدرات التصنيعية العالية بنجاح «شركة التوريد والخدمات الفنية» في بناء أكبر مشروع مخازن تبريد في العالم، وذلك في مكة المكرّمة بمساحة إجمالية تبلغ 1,6 مليون قدم مربع.