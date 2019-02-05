70 % من المؤسسات تنقل وظائف أعمالها إلى السحابة

المصدر: دبي- البيان

كشفت أمس شركة إكوينيكس المتخصّصة في الربط البيني ومراكز البيانات، عن نتائج استبيان مستقلّ شمل أكثر من 1200 من كبار أخصائيي تكنولوجيا المعلومات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأظهر الاستبيان أنّ أكثر من 7 من أصل 10 (71%) من المؤسسات ستنقل المزيد من وظائف أعمالها إلى السحابة خلال السنوات المقبلة.

وقد اعتبر 60% من روّاد تكنولوجيا المعلومات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أنّ القرب من مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية عامل أساسي لدى اختيار مركز بيانات في السوق المحليّ.

ورغم أنّ مزيداً من الشركات تنتقل إلى السحابة، ما زال 70% من المشاركين ذاتهم يرون أنّ اعتماد السحابة ينطوي على أخطار إلكترونية. فقد عزّزت خروقات البيانات العامة الكبيرة الشكّ لدى الشركات، ما أدى إلى تركيز 45% من المشاركين في الاستبيان على تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني في مؤسساتهم وإيلائه أولوية مطلقة.

وتشكّل الحوسبة السحابية وأمن الفضاء الإلكتروني العاملين الأهمّ لدى تنفيذيي تكنولوجيا المعلومات في المنطقة. فبالنسبة إلى حوالي نصف المشاركين في الاستبيان (48%)، يعتبر اعتماد خدمات الحوسبة السحابية أحد أهمّ عاملين سيؤثران على أعمالهم في المستقبل، وهو يلي خروقات أمن الفضاء الإلكتروني وأخطاره (53%).