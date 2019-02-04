فلاي دبي تدشن رحلاتها الى كاليكوت الهندية

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت فلاي دبي رحلاتها الى مدينة كاليكوت في ولاية كيرلا الهندية حيث هبطت رحلتها الافتتاحية في مطار كاليكوت الدولي في الاول فبراير 2019 .

وسوف تشغل الناقلة رحلاتها الى كاليكوت بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا من مطار دبي الدولي) (DXB الى مطار كاليكوت الدولي( CCJ ) لترفع من اعداد رحلاتها الى 30 رحلة اسبوعيا تخدم 8 محطات في الهند.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي " باعتبارنا اول ناقلة من دبي تشغل رحلات مباشرة بين دبي وكاليكوت ، فاننا نتوقع ان يتمتع الخط الجديد باقبال كبير من المسافرين من دولة الامارات الى المنطقة ، كما ان المسافرين من كاليكوت يمكنهم الان السفر الى العديد من الوجهات الشعبية عبر شبكة فلاي دبي وشبكة طيران الامارات التي تتيح لهم الوصول بسهولة الى مزيد من المدن لزيارة الاهل والاصدقاء" .

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في كاليكوت يوم 4 فبراير بمناسبة انطلاق الرحلات ، قال سودير سريداران نائب الرئيس للعمليات التجارية في الامارات ودول التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وافريقيا في فلاي دبي " مع انطلاق خدماتنا الى كاليكوت سيتمكن المسافرون من السفر الى مئات الوجهات. خدمات فلاي دبي العالية على متن الطائرة ستوفر تجربة سفر استثنائية سواء لسفر الاعمال او الترفيه.

و قال سرينيفاسا راو مدير مدير كاليكوت الدولي " نحن فخورون بانطلاق رحلات فلاي دبي ونرحب بهم في مطار كاليكوت الذي يعد بوابة لمنطقة مالابار. بالنيابة عن هيئة المطارات في الهند نتقدم بافضل الامنيات لهم ونؤكد التزامنا بالتعاون التام معهم لنجاح رحلتهم في كاليكوت. اتمنى وانا متاكد من ان فلاي دبي ستعمل على تعزيز الربط الجوي برحلات يومية قريبا".

وستتوفر على متن الطائرة خدمات درجة رجال الاعمال والتي تشمل اولوية انجاز اجراءات السفر والمساحات الرحبة في المقاعد. كما ان المسافرين على الدرجة السياحية يمكنهم التمتع بالمقاعد المبتكرة التي توفر مساحات جيدة للارجل لمزيد من الراحة. ووفقا لاحتياجاتهم يمكن للمسافرين الاختيار بين باقات السفر الاساسية والمرنة او القيمة .

وكانت فلاي دبي قد بدأت رحلاتها الى الهند في العام 2010 برحلات الى مدينة لوكنو. وستسهم انطلاق الرحلات الجديدة في نمو وتوسيع شبكة فلاي دبي داخل الهند والتي تشمل اليوم احمد اباد وتشيناي ودلهي وحيدر اباد وكوتشي ولوكنو اضافة الى مومباي.

وتعد كويزيكود التي تعرف ايضا بكاليكوت مدينة تجارية مزدهرة وتعرف باسم "مدينة التوابل". إلى جانب تجارتها المزدهرة ، تقع المدينة بين البحر العربي وتلال وياناد. تمتاز ايضا بشواطئها الهادئة واريافها الخضراء وتاريخها الغني ما يجعلها وجهة رائعة للمسافرين. وجهة رائعة للمسافرين.

وستكون الوجهة الجديدة ضمن اتفاقية الشراكة مع طيران الامارات التي اعلنت في العام 2017 . بالنسبة لحجوزات الرمز المشترك سيحصل مسافرو طيران الامارات على وجبات مجانية واوزان الحقائب لطيران الامارات على الرحلات التي تشغلها فلاي دبي على الدرجتين السياحية والاعمال. ومن خلال الشراكة يمكن للمسافرين من الهند السفر عبر دبي الى مئات الوجهات حول العالم.

تبدأ اسعار رحلات درجة رجال الاعمال الى كويزيكود من دبي ب 2659 درهم (54075 روبية) فيما تبدأ اسعار الدرجة السياحية الى دبي من 670 درهما (13000 روبية) . يمكن شراء الرحلات عبر موقع فلاي دبي (flydubai.com), او عبر مركز خدمة العملاء على الرقم (+971) 600 54 44 45 او من خلال متاجر فلاي دبي او عبر وكلاء السفر.



