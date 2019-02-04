«ميد»: 5 شركات تتقدم بعطاءات استشارية لمشروع محطة «حصيان»

المصدر: دبي - سيد صالح

تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 5 عطاءات من 5 شركات بشأن العقد الاستشاري لمشروع محطة «حصيان» المستقلة لتحلية المياه. وبحسب ما نشرته أمس مجلة «ميد»، الشركات الخمس هي «كرانمور بارتنرز» الإماراتية البريطانية التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، «سينرجي» الهندية الأميركية، «ديلويت» الأميركية، «برايس ووتر هاوس كوبرز»، و«إرنست آند يونغ» البريطانيتين.

وأفادت «ميد» بأن «كرانمور بارتنرز» هي التي تقدمت بأقل العطاءات، حيث بلغت قيمة عطائها 3.76 ملايين درهم «999.000 دولار». ومن الجدير بالذكر أن مشروع محطة «حصيان» سيكون أول مشروع لمحطة تحلية المياه في دبي يجري تنفيذه بنظام المنتج المستقل، حيث جرى تنفيذ كافة مشروعات محطات التحلية السابقة في الإمارة بنظام العقود القياسية المدعومة من الحكومة.