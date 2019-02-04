إكسبو 2020 دبي يعزز التزامه بدعم الشركات الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي إرساء عقد لإنشاء المساحات العامة بالقطاع رقم سي 38، بقيمة 169 مليون درهم، على شركة أرابتك للإنشاءات، معززاً التزامه بدعم الشركات الإماراتية، وتَرْك أثر إيجابي مستدام على اقتصاد الدولة.

ويتضمن المشروع إنشاء مساحات عامة على امتداد 29 ألف متر مربع في القطاع الذي يقع بجوار ساحة الوصل. ويشمل المشروع معالم مائية متميزة تمتد على مساحة خمسة آلاف متر مربع ومطاعم ومرافق، إضافة إلى أعمال التجميل الطبيعية، وسيبدأ تنفيذ العقد على الفور على أن يتم استكمال أعمال الإنشاء خلال 13 شهراً.

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لتسليم الموقع في إكسبو 2020 دبي: يتيح إكسبو فرصاً كبيرة للشركات الإماراتية من كل الأحجام. ومن خلال التعاون مع الشركات الرائدة في كل القطاعات نسعى لتنظيم إكسبو دولي استثنائي يستضيف الملايين من الزوار، الذين سيعيشون تجارب فريدة في أجنحة الموضوعات وأجنحة المشاركين والمساحات العامة. وهدفنا إنشاء مساحات عامة تكمّل تجربة الزوار أثناء انعقاد فعاليات الحدث الدولي مع التأسيس لأثر إيجابي على اقتصاد الدولة.

وقال هاميش تيرويت، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرابتك: سعداء بفوزنا بمشروع جوهري ثالث جزء من المخطط الرئيسي لمشروع إكسبو، ويمثل هذا الفوز إضافة قيمة ومميزة لمحفظة مشاريعنا للبنية التحتية الاجتماعية، كما أنه يعرض مدى قوة قدراتنا وإمكاناتنا في قطاع البنية التحتية.

وتشهد العمليات الإنشائية في الوقت الحاضر تقدماً ملحوظاً في جميع مناطق موقع إكسبو 2020 دبي، ويتواصل ارتفاع المباني فوق مستوى الأرض. وتؤدي الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها دوراً رائداً في جهود البناء، بما فيها «الفطيم للمقاولات» و«خانصاحب»، و«بيسيكس» و«أرابتك للإنشاءات» و«تريستار الهندسية» و«النابودة للإنشاءات». وتم حتى الآن إنجاز أكثر من 70 مليون ساعة عمل في موقع إكسبو 2020 دبي، ويوجد حالياً حوالي 37000 عامل في الموقع.

وتسير العمليات الإنشائية وفق الجدول المحدد لها، ويشغل الموقع مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلو مترات مربعة، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعارض مساحتها 2 كيلو متر مربع.