«أبوظبي الإسلامي» يوسّع شبكة فروعه من فئة «إكسبريس»

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتح مصرف أبوظبي الإسلامي، فرعين جديدين من فئة «إكسبريس» في موقعين استراتيجيين بدولة الإمارات، أحدهما في «مجمع إعمار للأعمال» بدبي، والآخر في «الوحدة مول» بأبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإقبال القوي من جانب المتعاملين على فروع «إكسبريس»، الجيل الجديد من الفروع والتي تجمع بين مزايا الخدمات المصرفية الرقمية والخدمة المصرفية المصممة لتلبية الاحتياجات الشخصية لكل متعامل. وبافتتاح هذين الفرعين، يرتفع إجمالي عدد فروع «إكسبريس» من مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 5 فروع منتشرة في مختلف أنحاء الدولة.

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف أبوظبي الإسلامي: «تشهد الإمارات تغيراً واضحاً في طبيعة العلاقة وكيفية التواصل بين المتعاملين والمصارف التي يتعاملون معها.

وتماشياً مع هذا التغير، قمنا بضخ استثمارات كبيرة في بنيتنا التحتية التكنولوجية لمواكبة التوجه المتزايد نحو الخدمات المصرفية الرقمية. ونفخر بمصرف أبوظبي الإسلامي بسجلنا الحافل بالنجاح في تطوير أفضل الحلول المصرفية الرقمية ضمن فئتها، بهدف تمكين عملائنا من إتمام معاملاتهم ببساطة وراحة وأمان.

وجاء إطلاق الفرعين الجديدين بعد الاستجابة المشجعة التي لاحظناها من قبل المتعاملين الذين قاموا بزيارة فروعنا من فئة إكسبريس نظراً لما تتميز به من سرعة في إتمام الإجراءات الإدارية المصرفية، فضلاً عن كونها تتيح لموظفينا فرصة التركيز على توفير أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين».

وأضاف: تمكّن المصرف من خلال قنواته الرقمية الرائدة المدعومة بشبكة فروع واسعة، من جذب 60 ألف عميل جديد خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وسنواصل العمل على توسيع شبكتنا الرقمية إكسبريس في الإمارات خلال العام الجاري للحفاظ على زخم نجاحنا.