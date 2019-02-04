«جمارك دبي» تفوز بفكرة العام في مؤتمر أفكار الإمارات

المصدر: دبي - البيان

فازت جمارك دبي بدرع الابتكار للعام 2018 في مجال تعزيز اللغة العربية عن مبادرة (نادي جمارك دبي للمعرفة) خلال حفل التكريم الخاص بالدورة السابعة لمؤتمر وجائزة أفكار الإمارات، والتي نظمتهما مجموعة دبي للجودة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

وقام الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة بتسليم درع الابتكار للعام 2018 للدكتورة شيخة الغافري وشيخة مسعود الأحبابي من جمارك دبي خلال حفل التكريم الختامي، بحضور عمر حسن رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، وحسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي رئيس مجموعة أفكار الإمارات.