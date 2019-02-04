«إن إس سي سي» تبني أساسات توسعة مطار آل مكتوم

المصدر: دبي- البيان

منحت شركة تريستار التي تعمل في أعمال تهيئة الموقع وإعداد الأرض للمشروع لصالح شركة دبي لمشاريع الطيران، عقد بناء أساسات المباني في مطار آل مكتوم الدولي، إلى «إن إس سي سي» المحلية، في إطار التوسعات التي تتكلف 33 مليار دولار، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

ويشمل العقد الممنوح من الباطن، أساسات المرحلة الأولى من المشروع التي تتكلف 10 مليارات دولار، وتتضمن كونكورس 1 والمبنى الغربي، والبوابات العملاقة وأماكن انتظار سيارات العالمين، وتركيب أكثر من 4500 عامود بقطر 800 ملليمتر و1200 ملليمتر.

وتضم أعمال «كونكورس 1» حفريات تصل إلى عمق 18.3 متراً، وإقامـــة الأنفاق، إذ يغطي «الكونكورس 1» مساحة تبلغ 910 آلاف متر مربع، بينما تشتمل أعمال مبنى الركاب الغربي وموقف السيارات المؤقــت والبوابات، ومواقف السيارات الخاصة بالموظفين على أعمال حفر على عمق 13.25 متراً.